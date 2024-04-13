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«Ахмат» — «Балтика»: ставка Сергея Дурасова на игру РПЛ 13 апреля

«Ахмат» — «Балтика»: ставка Сергея Дурасова на игру РПЛ 13 апреля
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Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Балтика».

Ставка: победа «Балтики» за 4.00.

«В последней трети чемпионата всегда важно изучать календарь оставшихся в сезоне матчей. У «Ахмата» он чуть проще, чем у «Балтики», плюс калининградцев принимают дома, да ещё и с новым тренером, вроде должно быть психологически попроще.

Но мы помним, всегда есть «но». В данном случае оно выражается в двух деталях. «Балтике» некуда отступать, и новички команды, кажется, сыгрались. Даже против «Зенита» команда выглядела дисциплинированно и понимала, что требуется делать на поле. Я не хочу вылета прекрасного Калининграда, я верю в их победу в одном из определяющих матчей сезона. «Балтика» победит, коэффициент 4.00», — приводит слова Дуракова «ВсёПроСпорт».

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
1-й тайм
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Энрикес – 4'     0:2 Фернандес – 8'     0:3 Ковалёв – 11'    
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