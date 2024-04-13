«Ахмат» — «Балтика»: ставка Сергея Дурасова на игру РПЛ 13 апреля

Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Балтика».

Ставка: победа «Балтики» за 4.00.

«В последней трети чемпионата всегда важно изучать календарь оставшихся в сезоне матчей. У «Ахмата» он чуть проще, чем у «Балтики», плюс калининградцев принимают дома, да ещё и с новым тренером, вроде должно быть психологически попроще.

Но мы помним, всегда есть «но». В данном случае оно выражается в двух деталях. «Балтике» некуда отступать, и новички команды, кажется, сыгрались. Даже против «Зенита» команда выглядела дисциплинированно и понимала, что требуется делать на поле. Я не хочу вылета прекрасного Калининграда, я верю в их победу в одном из определяющих матчей сезона. «Балтика» победит, коэффициент 4.00», — приводит слова Дуракова «ВсёПроСпорт».