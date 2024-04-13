«Краснодар» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 2.34.

«Центральный матч не только тура, но и всего второго круга РПЛ — «Краснодар» сыграет с «Зенитом». На данный момент это две лучшие команды России. Сердцем я, конечно, буду болеть за «быков». Но, думаю, питерцы тут заберут победу.

Сейчас «Зенит» идёт на первой строчке в чемпионате России. Но его отрыв от второго «Краснодара» минимален — всего одно очко. «Динамо» с третьей позиции из-за частых неудач немного отстало от лидеров — разрыв составляет пять и шесть баллов.

Собственно, в таком раскладе в таблице «быки» виноваты сами. Перед зимней паузы они лидировали и даже имели отрыв от «Зенита». Но в первых трёх турах в 2024 году клуб не выиграл, ещё и вылетел из Кубка России от «Химок» (0:2). По итогу со своим рабочим местом попрощался тренер Ивич. В прошлом туре краснодарцы таки добыли победу — в сложном матче с «Пари НН» (4:3).

Но и «Зенит» показывал в 2024 году не самые лучшие результаты, особенно если учитывать его статус главного претендента на победу в чемпионате. В двух из четырёх туров после зимней паузы команда Семака не смогла выиграть — 0:0 со «Спартаком» и 1:1 с «Крыльями Советов». Но в других встречах сине-бело-голубые побеждали. В том числе успеха они добились в Кубке России, сперва выбив из него «Динамо» (2:0), после чего в первом полуфинале обыграв «Спартак» (2:1).

В целом «Зениту» тут будет тяжело. Думаю, стадион в Краснодаре будет заполнен — фанаты будут поддерживать свою команду, которая переживает не лучший период. Ничего ещё не потеряно для «быков» — они точно выйдут на поле биться до последнего.

Но класс «Зенита» всё равно выше, как и уровень игроков. Команда понимает, кто будет против неё играть. Возможно, питерцы забьют один мяч и засядут в обороне, сделав ставку на контратаки. В любом случае не думаю, что «Краснодар» тут выиграет», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».