«Краснодар» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру 24-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 2.34.

«Краснодар» и «Зенит» сойдутся в принципиальном матче 24-го тура чемпионата России. Для меня тут интриги особой нет. Команда Семака без особых проблем наберёт три очка.

Думаю, все уже поняли, что «Краснодар» до и после зимней паузы — почти разные команды. На перерыв «быки» уходили фаворитами чемпионата, навязывали борьбу «Зениту». Но вот в 2024 году совсем не заладилось у команды — она шла на серии без побед до прошлых выходных. В 23-м туре РПЛ краснодарцы наконец-то победили, и то со скрипом — 4:3 с «Пари НН».

Впрочем, не всё потеряно для «Краснодара», по крайне мере теоретически. Сейчас с 43 баллами он идёт вторым и отстаёт от «Зенита» всего на одно очко. Но я не особо верю в то, что коллектив сумеет ещё навязать реальную борьбу сине-бело-голубым. Хотя и «Зенит» выступает небезупречно после зимней паузы. Пару раз клуб позволил себе потерять очки — 0:0 со «Спартаком» и 1:1 с «Крыльями Советов». Но вот в остальных противостояниях подопечные Семака только выигрывали. Несмотря на некоторые проблемы, «Зенит» всё равно остаётся сильнейшей командой РПЛ.

Различие в форме команд на данный момент можно отследить по Кубку России. Там «Краснодар» выступил просто ужасно, проиграв «Химкам» (0:2). Таким образом, «быки» вылетели из турнира, в котором даётся несколько шансов. В результате из клуба был уволен Ивич. А вот «Зенит» проблем особых в Пути РПЛ не испытал пока — 2:0 с «Динамо» и 2:1 со «Спартаком».

Уверен, что очень тяжело в этом матче будет «Краснодару», даже несмотря на игру на домашнем стадионе. «Зенит» приедет за победой — он может наконец-то оторваться от преследователей в турнире. Если бы краснодарцев ещё тренировал Ивич, я бы болел за них. А сейчас я не уверен, что внутри клуба всё в порядке», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».