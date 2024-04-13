«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ 13 апреля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Зенит» в 24-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Краснодар» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.00.

«Центральная игра тура, конечно, которая может изменить расклады в борьбе за чемпионство. Сразу под очень сложный график попал Мурад Мусаев. Сначала два выезда, в том числе в Москву, теперь первая домашняя игра – сразу «Зенит».

Честно говоря, сложно предположить, по какому сценарию будет развиваться игра. Я думаю, что «Краснодар» постарается мощно начать, как и с «Локомотивом», и с «Пари НН». А дальше уже будет отталкиваться от счёта. Да, Галицкий хочет видеть атакующий футбол, но пропускать по три мяча, как в Нижнем, это тоже не дело. Поэтому здесь краснодарцы будут играть внимательнее, с оглядкой. У «Зенита» всё-таки столько классных исполнителей.

Меня «Зенит» вообще ни в чём не убеждает. Победы натужные, да и выигрывает команда Семака не всегда. А тут ещё не будет Вендела, ключевого футболиста центра поля. Думаю, у «Краснодара» хорошие шансы, чтобы не проиграть в этом матче. Настрой и мотивация после смены тренера ещё не ушли, это тоже поможет», — приводит слова Титова «РБ Спорт».