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«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч 24-го тура РПЛ 13 апреля

«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч 24-го тура РПЛ 13 апреля
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.04.

«Наконец-то мы дождались этого матча!

«Зенит» пока лидер, но «Краснодар» наступает на пятки. Первый домашний матч для Мурада Мусаева, сильно сомневаюсь, что здесь будет перестраховка и команда сыграет в три центральных защитника. Не для того меняли Ивича, чтобы снова играть дома при своих болельщиках от обороны против «Зенита».

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У «Зенита» дисквалифицирован Вендел – это очень болезненно для питерской команды. Допускаю, что Семак сыграет в три центральных защитника, чтобы сковать Кордобу и не дать разбежаться краснодарским флангам. «Зениту» важно не проиграть этот матч.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

Сложнейший матч для прогноза. Выберу вариант 2-3 гола в матче», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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