«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» – ЦСКА в 24-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.80.

«Я рискну в этом матче поставить на победу «Локомотива». Обе команды неплохую игру показали в прошлом туре. ЦСКА неожиданно крупно обыграл дома «Факел», а «Локомотив» победил в Грозном, доминируя весь матч. Но у железнодорожников сейчас такая стадия, что им нужно показывать, что они заинтересованы в работе с Галактионовым, который мог недавно и уйти. Надо убедить и его, и его руководство, что идеи работают. Это хорошая мотивация. «Локомотив» заряжен, играет на своём стадионе. Возвращается после дисквалификации Глушенков. Всё это должно помочь.

ЦСКА же столько раз упускал преимущество в этом сезоне, часто даже проигрывал матчи, в которых выглядел лучше, что ему нет доверия у меня. В любой момент эта команда может повалиться, прижаться. А тут ещё не сыграет Роша, ключевой защитник армейцев.

Вижу в этом матче преимущество «Локомотива». У него и скамейка длиннее, и вариантов ведения игры больше», — приводит слова Титова «РБ Спорт».