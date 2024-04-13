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«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на игру РПЛ

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на игру РПЛ
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» – ЦСКА.

Ставка: обе забьют во втором тайме за 3.04.

«И те и другие перед матчем между собой кажутся в хорошей форме, были победы, но до этого… Пока какой-то большой уверенной линии игры и поведения у обеих команд не просматривается.

«Локомотив» забивает во вторых таймах, ЦСКА может преобразиться, а может пропустить во вторых таймах, поэтому я думаю, что как раз после перерыва все события и начнутся в этой игре. В первой половине всё-таки строгое решение и минимизация ошибок, а во второй — что у ЦСКА небезупречная оборона, что «Локомотив» допускает у своих ворот достаточно.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В общем, думаю, что обе забьют во втором тайме», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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