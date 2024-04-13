«Локомотив» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на встречу РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.83.

«Локомотив» в прошлом туре наконец-то добыл первую победу в официальном матче в 2024 году — 2:0 с «Ахматом». И то повезло железнодорожникам — соперник в первом тайме остался играть вдесятером. Уже сильно «качалось» кресло под Галактионовым, активно шли слухи про смену тренера. И не мудрено, ведь «Локо» вылетел из Кубка России, сперва из Пути РПЛ от «Балтики» (1:2), а затем и из Пути регионов от «Урала» (0:1). А в РПЛ команда не сумела обыграть «Сочи» (2:2) и «Краснодар» (1:1).

Впрочем, в Премьер-Лиге дела у команды идут не так плохо. С 36 очками она на пятой строчке и всё ещё имеет минимальный разрыв с соседями выше и ниже в турнире. Одним из этих соседей «Локо» по таблице и является его соперник по этой встрече — ЦСКА. По дополнительным параметрам подопечные Федотова стоят выше — на четвёртой строчке.

Армейцы как раз выдали один из лучших результатов в РПЛ после зимней паузы. Как минимум они ни разу не проиграли. В последних турах ЦСКА набирал очки в противостояниях с «Факелом» (4:1) и с «Сочи» (2:2), а в Кубке России без проблем прошёл «Ростов» (2:0) и «Балтику» (1:0).

В целом это дерби. На таких матчах всегда особая атмосфера — забываются результаты, которые команды показывали до этого. Уверен, что «Локомотив» будет биться, тем более что он играет дома. Уверенность ЦСКА в своих силах намного выше. Армейцы после зимней паузы показывали более стабильный и спокойный футбол. Не уверен, кто тут точно победит. Так что предложу поставить на голы, которых, я уверен, будет много», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».