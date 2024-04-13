Получи фрибет до 100 000 рублей к матчу РПЛ «Локомотив» — ЦСКА!

13 апреля состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА. Начало игры — в 19:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей к этой или любой другой игре от букмекерской компании БЕТСИТИ. Нужно только выполнить простые условия:

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Железнодорожники зимой попытались точечно усилить состав, но не угадали с трансферами. Жерзино Ньямси практически сразу угодил в лазарет. Другие новобранцы оставляют после себя не лучшее впечатление. Глубина состава «Локо» стала лучше, но качество не улучшилось.

Красно-зелёные вылетели из Кубка России, уступив сначала «Балтике» (1:1, 6:7 пен.), а затем «Уралу» (0:1), который никак не может выбраться из чёрной полосы. В РПЛ подопечные Михаила Галактионова проиграли «Динамо» (1:2), сыграли вничью с «Сочи» (2:2) и «Краснодаром» (1:1), а также победили «Ахмат» (2:0).

У ЦСКА всё наоборот. Он радует болельщиков качественной игрой, создаёт много моментов, но недобирает очков. Владимир Федотов силён в психологии. Он обладает особым даром убеждения. Тренеру удалось реанимировать карьеры нескольких футболистов, а также сопутствовать их индивидуальному развитию.

В чём же тогда проблема? Почему у Федотова не получается подобрать правильные слова для того, чтобы команда перестала упускать преимущество в счёте? Всё дело в менталитете футболистов. Они теряют запал, а ещё очень некомфортно чувствуют себя на выезде.

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