«Мальорка» — «Реал»: прогноз Егора Титова на матч Примеры 13 апреля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Мальорка» – «Реал» Мадрид в 31-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Реала» и ТБ 1.5 за 2.15.

«Отрыв «Реала» от «Барселоны» всё ещё составляет восемь очков, но расслабляться рано. Восемь туров до конца, скоро очная встреча. Поэтому нужно сохранять эту разницу, несмотря на то что впереди матч с «Сити» в Манчестере. Глубина состава позволяет «Реалу» и в таких играх брать своё. Умеет он это делать, не отнять.

А «Мальорка», думаю, потеряла интерес к этому сезону. Вылететь будет довольно сложно – есть отрыв в шесть очков от «Кадиса». Но тяжело потрясение «островитяне» перенесли, проиграв в прошлую субботу финал Кубка Испании «Атлетику». Страшный удар. И первыми сумели забить… Но серия пенальти совсем не пошла.

Мне кажется, что пару недель ещё «Мальорка» будет приходить в себя. А «Реал» здесь выиграет на классе – через тотал больше 1.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».