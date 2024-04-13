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«Мальорка» — «Реал»: прогноз Егора Титова на матч Примеры 13 апреля

«Мальорка» — «Реал»: прогноз Егора Титова на матч Примеры 13 апреля
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Мальорка» – «Реал» Мадрид в 31-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Реала» и ТБ 1.5 за 2.15.

«Отрыв «Реала» от «Барселоны» всё ещё составляет восемь очков, но расслабляться рано. Восемь туров до конца, скоро очная встреча. Поэтому нужно сохранять эту разницу, несмотря на то что впереди матч с «Сити» в Манчестере. Глубина состава позволяет «Реалу» и в таких играх брать своё. Умеет он это делать, не отнять.

А «Мальорка», думаю, потеряла интерес к этому сезону. Вылететь будет довольно сложно – есть отрыв в шесть очков от «Кадиса». Но тяжело потрясение «островитяне» перенесли, проиграв в прошлую субботу финал Кубка Испании «Атлетику». Страшный удар. И первыми сумели забить… Но серия пенальти совсем не пошла.

Испания - Примера . 31-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1-й тайм
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид

Мне кажется, что пару недель ещё «Мальорка» будет приходить в себя. А «Реал» здесь выиграет на классе – через тотал больше 1.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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