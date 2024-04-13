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Алекс Перейра — Джамал Хилл: прогнозы и коэффициенты, во сколько начало, прямой эфир

Алекс Перейра — Джамал Хилл: прогнозы и коэффициенты, во сколько начало, прямой эфир
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В ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) пройдёт турнир UFC 300. Главный бой вечера — поединок за титул в полутяжёлом весе между действующим чемпионом Алексом Перейрой и первым номером рейтинга Джамалом Хиллом. Для бразильца это будет первая защита титула.

UFC 2024. UFC 300, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра - Джамал Хилл
14 апреля 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Джамал Хилл

Смотреть в прямом эфире поединок Алекс ПерейраДжамал Хилл можно на телеканале «Матч!». Начало трансляции боя – не ранее 7:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом Алекса и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.75. Шансы Джамала оценили в 2.15. Вероятность ничьей оценена в 60.0. Эксперты предполагают, что бой между Перейрой и Хиллом не дойдёт до судейского решения: тотал меньше 2.5 раунда идёт с коэффициентом 1.67, а тотал больше 2.5 раунда – 2.12.

Главный бой вечера оправдает ожидания:
Алекс Перейра — Джамал Хилл. Точно будет нокаут!
Алекс Перейра — Джамал Хилл. Точно будет нокаут!

Возможную победу нокаутом Алекса оценили коэффициентом 6.00. Если Перейра победит ударом колена – сыграет ставка за 11.0. Вероятность того, что Джамал выиграет техническим нокаутом, оценена коэффициентом 3.60. Ставки, что Хилл одержит победу ударом локтя, принимаются за 17.0.

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