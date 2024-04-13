Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй: по какому каналу покажут, прогнозы и коэффициенты

В ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) пройдёт турнир UFC 300. В одном из главных боёв вечера в лёгком весе сразятся Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. Они оспорят титул BMF, или «самого опасного парня».

Смотреть в прямом эфире поединок Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй можно на телеканале «Матч!». Начало трансляции боя – не ранее 6:00 мск.

Эксперты считают, что Гэтжи одержит победу, и предлагают поставить на этот исход с коэффициентом 1.64. Ставки на успех Холлоуэя принимаются за 2.35. По мнению букмекеров, поединок может затянуться. Тотал больше 4.5 раунда и тотал меньше 4.5 раунда идут за 1.87.

Поставить на победу Джастина нокаутом можно с коэффициентом 2.60. Если Гэтжи выиграет добиванием из Ground and Pound – сыграет 5.80.

Ставки на победу Макса нокаутом принимают за 7.00. Если Холлоуэй выиграет ручным треугольником – сыграет 35.0.