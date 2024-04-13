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Оливейра — Царукян: где смотреть бой, время начала, прогнозы

Оливейра — Царукян: где смотреть бой, время начала, прогнозы
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Долгожданный турнир UFC 300 стартует в ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США). В одном из поединков основного карда состоится претендентский бой Чарльз Оливейра – Арман Царукян.

UFC 2024. UFC 300, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра - Арман Царукян
14 апреля 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Арман Царукян

Смотреть в прямом эфире поединок Чарльз Оливейра — Арман Царукян можно на телеканале «Матч!». Начало трансляции боя – не ранее 5:30 мск.

Букмекеры назвали фаворитом российского бойца. Ставки на победу Армана принимают с коэффициентом 1.45. Шансы Чарльза оценили в 2.85. Эксперты сомневаются, что бой дойдёт до судейского решения. Тотал больше 2.5 раунда идёт за 2.07, а на тотал меньше 2.5 раунда дают 1.71.

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Ставки на победу Оливейры удушающим сзади принимают с коэффициентом 12.0. Если он выиграет нокаутом – сыграет 7.05.

Букмекеры также оценили вероятность победы Царукяна ударом ноги в подбородок с коэффициентом 35.0. Ставки на то, что Арман выиграет досрочно, принимают за 2.06.

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