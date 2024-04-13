Алекс Перейра — Джамал Хилл: где смотреть онлайн бесплатно, прогнозы, коэффициенты

В ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) пройдёт турнир UFC 300. Главный бой вечера — поединок за титул в полутяжёлом весе между действующим чемпионом Алексом Перейрой и первым номером рейтинга Джамалом Хиллом. Для бразильца это будет первая защита титула.

Смотреть в прямом эфире поединок Алекс Перейра – Джамал Хилл можно на телеканале «Матч!». Начало трансляции боя – не ранее 7:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом Алекса и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.75. Шансы Джамала оценили в 2.15. Вероятность ничьей оценена в 60.0. Эксперты предполагают, что бой между Перейрой и Хиллом не дойдёт до судейского решения: тотал меньше 2.5 раунда идёт с коэффициентом 1.67, а тотал больше 2.5 раунда – 2.12.

Возможную победу нокаутом Алекса оценили коэффициентом 6.00. Если Перейра победит ударом колена – сыграет ставка за 11.0. Вероятность того, что Джамал выиграл техническим нокаутом, оценена коэффициентом 3.60. Ставки, что Хилл одержит победу ударом локтя, принимаются за 17.0.