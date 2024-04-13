Прогноз Ивана Штыркова на бой Чарльз Оливейра — Арман Царукян на UFC 300

Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков сделал прогноз на бой UFC 300 Чарльз Оливейра — Арман Царукян.

Ставка: победа Царукяна по очкам за 3.80.

«Ставлю на Царукяна, мне нравится, как он растёт от боя к бою. У него была неудача в поединке с Матеушем Гамротом. Но если Гамрот – это именно борец высокого уровня, Оливейра не настолько большой специалист в этой области. У бразильца хороший грэпплинг, но Царукян как минимум ему не уступает.

В стойке же Арман однозначно лучше Чарльза. И мне кажется, что лучшие годы бывшего чемпиона UFC закончились. У каждого есть своё время, и сейчас наступает момент для Царукяна. Его команда сделала правильные выводы после поражения. Арман – фаворит по всем фронтам, если оставить за скобками лаки-панчи и форс-мажоры.

Я не вижу, чем Оливейра может удивить Царукяна: ни борьбой, ни ударной техникой. У Чарльза нет такой цепкой борьбы, чтобы удержать соперника. Он неплохо работает, но мы видели, как Ислам Махачев с ним справился. Бразильцу грэпплинг не помог. Из гарда грэпплинг не помогает, забываешь, как делать болевые.

Но бой продлится три раунда и завершится победой Армана судейским решением. Он заберёт встречу спокойно и размеренно. Победа над бразильцем хороший шанс заявить о себе. Не нужно пороть горячку и бежать за досрочкой. Чёткая и уверенная победа будет хорошим звоночком для гонки за титул».