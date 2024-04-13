Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй: прогноз Ивана Штыркова на бой UFC 300

Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков сделал прогноз на бой UFC 300 Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй.

Ставка: досрочная победа Гэтжи за 2.45.

«Здесь подойдёт слово «снесёт». У Холлоуэя не хватит физических данных, чтобы удержать Гэтжи. Тем более это совсем не его весовая категория. Он высокий и худой, но с физическими данными и силой ему не сравниться с Джастином.

Джастин – отличный борец и жёсткий нокаутёр. Он бьёт, чтобы нокаутировать, а не использует комбинационные удары. Он пробивает любую защиту, любую голову соперника. Не вижу возможностей у Холлоуэя сдержать Гэтжи. Не в этой весовой категории.

В лёгком весе это практически невозможно. Не вижу, чем Макс может забрать бой. Разве что сам Гэтжи захочет поиграть в размен ударами. Зачем это делать? Джастин просто включит самого себя и пойдёт за досрочкой, как любит. Холлоуэй будет много двигаться, но Гэтжи такими вещами не забрать.

Если бойцы подойдут в оптимальных кондициях, от Макса ничего не останется. Гэтжи его «съест» физухой и мощью. Но не в первом раунде. Джастин начнёт накручивать во втором-третьем раунде и победит досрочно».