Царукян — Оливейра: прогноз Камила Гаджиева на бой UFC 300

Известный российский промоутер Камил Гаджиев сделал прогноз на бой Армана Царукяна и Чарльза Оливейры, который состоится 14 апреля на UFC 300.

Ставка: победа Армана Царукяна по очкам за 4.20.

«Болею за Царукяна. Думаю, он может победить. Он фаворит с небольшим преимуществом. Ему это больше надо, он более голодный до побед. Оливейра уже был чемпионом, в его жизни это было. А для Царукяна это дорога к чемпионскому шансу.

Я считаю, что шансов больше у Армана. Его сложно финишировать. Он спортсмен думающий, не пропускающий моменты. А Оливейра именно про финиши. И с Царукяном, думаю, это не сработает. Не думаю, что Арман нокаутирует соперника. А вот если проведёт сабмишен, я не удивлюсь.

Царукян – думающий парень, в бою у него холодная голова. И всё-таки ставлю на победу Армана решением», — сказал Гаджиев корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.