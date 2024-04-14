«Интер» – «Кальяри»: прогноз Андрея Лаврентьева на матч Серии А

Известный журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Серии А «Интер» – «Кальяри».

Ставка: сухая победа «Интера» за 1.90.

«В предыдущем туре и «Интер», и «Кальяри» одержали волевые победы 2:1.

«Интер», скорее, по недоразумению оказался в роли отыгрывающейся команды, выступая в гостях против «Удинезе» и владея инициативой на протяжении всего матча. А вот «Кальяри» совершил чудо, победив «Аталанту», которая перед визитом на Сардинию справедливо считалась фаворитом, уверенно начав матч.

Цель «Интера» — попытаться завоевать «скудетто» на поле «Милана» в дерби через неделю. Поэтому «нерадзурри» не желали терять очки в Удине и настроены победить в воскресенье. Задачу придется решать без дисквалифицированных Лаутаро, Павара и, скорее всего, без Мхитаряна, следующее предупреждение которого приведет к пропуску матча, что заставит Индзаги сделать выбор в пользу Фраттези в старте.

«Кальяри» также из-за дисквалификаций не досчитается двух важных игроков — Нандеса и Дейолу. С учетом рисков предупреждений, не удивлюсь, если и других лидеров (Доссену и Лувумбу) тренер Раньери предпочтет поберечь. Раньери слишком практичен. Не думаю, что в Милане «Кальяри» будет умирать за результат, тем более что победа над бергамасками позволила сардам оторваться от зоны вылета.

Прогноз – сухая победа «Интера», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».