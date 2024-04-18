«Рома» — «Милан»: прогноз Егора Титова на четвертьфинал Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рома» – «Милан» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.72.

«Не ожидал, что «Милан» проиграет домашний матч. Но, видимо, сейчас у «Ромы» такая полоса, что ей очень везёт. Не всегда она хорошо играет, но всё складывается в её пользу. Фарт присутствует – это точно. «Милан» в прошлом матче имел немало моментов, каркас спасал римлян. И, думаю, ещё не всё потеряно для миланцев, даже если судить по тому, как развивалась борьба в парах Лиги чемпионов.

Но «Милан» обязан сыграть активнее, поэтому где-то придётся раскрыться чуть больше нужного. А атака у «Ромы» всё-таки великолепного уровня, даже звёздного. Поэтому мне нравится здесь ставка «обе забьют». Вполне может «Милан» победить 2:1 в основное время, а дальше команды будут бороться в овертайме. Но не верю, что миланцы сдадутся без боя. Команда опытнее, чем у «Ромы», с большим потенциалом. Ну и не может римлянам везти постоянно», — приводит слова Титова «РБ Спорт».