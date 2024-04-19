«Краснодар» — «Факел»: прогноз «Чемпионата» на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Факел».

Ставка: «Краснодар» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.02.

Минувшую встречу с «Зенитом», которую можно было назвать матчем за чемпионский титул, «Краснодар» проиграл со счётом 1:2. Силы соперников оказались примерно равны, но более высокое исполнительское мастерство петербуржцев сыграло решающую роль. «Быки» были активны, но им явно не хватило креатива в позиционном нападении.

После поражения «Краснодар» находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 43 очка. У «Зенита» на четыре очка больше, и теперь подопечные Мусаева должны рассчитывать на неудачи петербуржцев. Но вот будут ли они — большой вопрос.

«Факел» в минувшей встрече дома уступил «Ростову» (0:1). Воронежцы находятся на 11-й строчке турнирной таблицы, на три очка опережая «Урал», который занимает место в зоне стыковых матчей. Команды идут плотной группой, поэтому расслабляться подопечным Сергея Ташуева нельзя.

Воронежцы строят игру от обороны, и это у них получается довольно хорошо, поскольку они пропустили всего 25 мячей в 23 матчах. Только у «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ защита надёжнее. С другой стороны, системный кризис охватил линию нападения «Факела» — команда забила всего 19 мячей, и это худший результат в лиге.

«Быки» дома надёжно обороняются и проиграли только один матч в этом сезоне РПЛ. «Факел» вряд ли будет менять традиционную оборонительную схему, поэтому от Мусаева потребуется нестандартный подход, чтобы найти слабое место в защите соперника. Рассмотрим ставку на то, что «Краснодар» не проиграет, а тотал будет меньше 2.5 мяча, за 2.02.