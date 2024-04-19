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«Краснодар» — «Факел»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ 19 апреля

«Краснодар» — «Факел»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ 19 апреля
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Факел».

Ставка: победа «Краснодара» и ТБ 1.5 за 1.97.

«Краснодарцы проиграли один из самых важных матчей сезона. Победа в прошлом туре выводила бы команду Мусаева на первое место, но «Зенит» этого сделать не дал. Счёт открыли именно краснодарцы, Лукас Оласа отличился уже на 16-й минуте, и на перерыв хозяева ушли с победным счётом. Удержать победу у «быков» не получилось, Матео Кассьерра и Артур отличились по разу и принесли победу гостям.

Краснодарцы остаются на втором месте, у них 43 очка, преимущество над «Динамо» с третьего места — пять очков, отставание от «Зенита» — четыре.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2024, пятница. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После победы над «Спартаком» «Факел» не может победить уже в трёх играх подряд. Ничья 0:0 с «Оренбургом», поражения от ЦСКА (1:4) и от «Ростова» (0:1). Игра и здесь клонилась к нулевой ничьей, но ростовчане смогли вырвать победу в концовке. Гол Роналдо на 83-й минуте стал единственным в матче.

В первом круге команды сыграли 0:0, в той игре «Краснодар» нанёс аж 14 ударов по воротам, но в створ попал лишь однажды. «Факел» сумел удержать ничью и зацепить одно очко. Краснодарцы продолжают погоню за «Зенитом», пока преимущество не критичное, но терять очки «быкам» больше нельзя. Предположу, что в домашнем матче команда Мусаева сможет добыть победу. Предлагаю ставку «Краснодар» победит + тотал больше 1.5 с коэффициентом 1.97», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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