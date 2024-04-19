«Краснодар» — «Факел»: во сколько начало матча РПЛ, какие прогнозы и ставки

19 апреля состоится матч 25-го тура РПЛ «Краснодар» — «Факел». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.60. Успех воронежцев оценивается в 6.05. На ничью дают коэффициент 3.96.

Букмекеры считают, что игра «Краснодар» — «Факел» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют краснодарцы, сыграет коэффициент 1.15. Гол воронежцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.09.

Минувшую встречу с «Зенитом», которую можно было назвать матчем за чемпионский титул, «Краснодар» проиграл со счётом 1:2. Силы соперников оказались примерно равны, но более высокое исполнительское мастерство петербуржцев сыграло решающую роль. «Быки» были активны, но им явно не хватило креатива в позиционном нападении.

После поражения «Краснодар» находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 43 очка. У «Зенита» на четыре очка больше, и теперь подопечные Мусаева должны рассчитывать на неудачи петербуржцев. Но вот будут ли они — большой вопрос.

«Факел» в минувшей встрече дома уступил «Ростову» (0:1). Воронежцы находятся на 11-й строчке турнирной таблицы, на три очка опережая «Урал», который занимает место в зоне стыковых матчей. Команды идут плотной группой, поэтому расслабляться подопечным Сергея Ташуева нельзя.