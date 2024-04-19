«Айнтрахт» — «Аугсбург»: когда матч Бундеслиги, во сколько начало, какой прогноз

19 апреля состоится матч 30-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» — «Аугсбург». Начало игры — в 21:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «орлов» можно с коэффициентом 2.00. Шансы «фуггеров» оценили в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Эксперты считают, что матч «Айнтрахт» — «Аугсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют «орлы», сыграет коэффициент 1.15. Гол «фуггеров» доступен с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

В четырёх последних встречах «Айнтрахт» уступил дортмундской «Боруссии» (1:3) и «Штутгарту» (0:3), а также сыграл вничью во встречах с «Унионом» (0:0) и «Вердером» (1:1). Всего два очка набрали «орлы» на этом отрезке. Продолжать дальше в том же духе точно нельзя, иначе можно лишиться шансов сыграть в еврокубках на следующий сезон.

«Фуггеры» выиграли у «Фрайбурга» (2:1), «Дармштадта» (6:0), «Хайденхайма» (1:0), «Вольфсбурга» (3:1) и «Униона» (2:0). Вничью сыграли с «Кёльном» (1:1). Единственное поражение на этом отрезке «Аугсбург» потерпел во встрече с «Хоффенхаймом» (1:3).