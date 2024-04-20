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«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» – «Локомотив» в 25-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.65.

«Казанцы неудачно провели последние матчи на выезде – проиграли в Оренбурге и Самаре, причём почти без шансов. В атаке мало что получалось, в обороне были явные проблемы. Мне кажется, что есть проблема и у «Рубина», как у того же «Факела» или «Пари НН», футболисты решили, что все задачи решены, можно успокоиться. А футбол этого и не прощает. Плюс, конечно, есть проблемы по составу. А в этом матче Рахимов не сможет руководить от бровки. Уверен, что «Рубин» сыграет максимально собранно, аккуратно. Да, матч дома, но действовать казанцы будут вторым номером. Пускаться в открытый бой с таким быстрым «Локомотивом» — это авантюра.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рубин» традиционно сыграет в три центральных, насытит середину поля, чтобы подойти к его штрафной было максимально сложно. У «Локомотива» будет совсем мало зон для врываний, нужно будет обыгрывать один в один, а это не так легко. Думаю, казанцы выйдут с задачей – не проиграть.

Поэтому от такого матча не жду большого количества голов – тотал меньше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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