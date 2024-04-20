«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» – «Локомотив» в 25-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.65.

«Казанцы неудачно провели последние матчи на выезде – проиграли в Оренбурге и Самаре, причём почти без шансов. В атаке мало что получалось, в обороне были явные проблемы. Мне кажется, что есть проблема и у «Рубина», как у того же «Факела» или «Пари НН», футболисты решили, что все задачи решены, можно успокоиться. А футбол этого и не прощает. Плюс, конечно, есть проблемы по составу. А в этом матче Рахимов не сможет руководить от бровки. Уверен, что «Рубин» сыграет максимально собранно, аккуратно. Да, матч дома, но действовать казанцы будут вторым номером. Пускаться в открытый бой с таким быстрым «Локомотивом» — это авантюра.

«Рубин» традиционно сыграет в три центральных, насытит середину поля, чтобы подойти к его штрафной было максимально сложно. У «Локомотива» будет совсем мало зон для врываний, нужно будет обыгрывать один в один, а это не так легко. Думаю, казанцы выйдут с задачей – не проиграть.

Поэтому от такого матча не жду большого количества голов – тотал меньше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».