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«Металлург» — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на второй матч финала Кубка Гагарина

«Металлург» — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на второй матч финала Кубка Гагарина
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.55.

«В первой встрече подопечные Андрея Разина, можно сказать, переиграли команду Игоря Никитина их же оружием и тактикой – хорошей организацией игры. Даже пропустив первыми от Максима Берёзкина, «металлурги» сумели не дрогнуть. А быстро, усилиями Никиты Михайлиса отыграться, а уже в концовке Александр Петунин реализовал решающее большинство. 2:1. Кстати, удалений было всего три. Два у гостей, одно у хозяев.

Во втором матче «Локомотиву» нужно предъявлять план «Б». И он вкупе с большим желанием отыграться за первое поражение в серии должен помочь волжанам. Два матча подряд они точно не проиграют. Не таков нынешний «Локо», чтобы дать такое преимущество любому оппоненту. А удаляться они вообще перестанут. Плюс хозяева после победного старта, как ни крути, но чуть-чуть да расслабятся.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 2-й матч
20 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» победит и счёт в серии станет равным», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

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