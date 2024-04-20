«Балтика» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 20 апреля

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Балтика» – «Крылья Советов» в 25-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Балтика» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.86.

«В Калининграде «Балтика» будет принимать самарские «Крылья Советов». Здесь с виду и так всё понятно и вроде очевидно. «Балтика» более мотивирована, «Балтика» играет дома. Она будет агрессивна, она будет настойчива, она будет нагло лезть вперёд. Плюс у «Крыльев» будет отсутствовать Горшков, будет отсутствовать Витюгов, по-прежнему в лазарете и не восстановится в ближайшее время Бенхамин Гарре. Атака «Крыльев» из-за этого страдает. Да, есть Рахманович, есть Салтыков. Они могут убегать вперёд и, безусловно, что-то реализовать, но «Балтика» в последних матчах показывает очень хороший, содержательный футбол. Даже несмотря на поражение в игре с ЦСКА полуторным-вторым составом, «Балтика» неплохо смотрелась, особенно во втором тайме.

Учитывая все нюансы этой игры, что сейчас чрезвычайно важно «Балтике» набирать очки, особенно дома, она, мне кажется, в этом матче является небольшим фаворитом. «Крылья» свою задачу решили. Они уже набрали определённое количество очков, которое гарантирует им спокойную, комфортную жизнь без нервотрёпки на финише чемпионата.

Поэтому здесь, мне кажется, «Балтика» должна брать своё. Но вот 100-процентно не верю в победу «Балтики», но верю, что «Балтика» не проиграет. И вряд ли эта игра будет очень результативной. Мой прогноз на эту встречу — «Балтика» не проиграет и тотал меньше 3.5» за 1.86», — приводит слова Генича «РБ Спорт».