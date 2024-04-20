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«Балтика» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ в Калининграде

«Балтика» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ в Калининграде
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Балтика» – «Крылья Советов» в 25-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют — нет за 1.75.

«Здесь тоже такой матч, в котором одной команде очки очень нужны, а вторая уже не вылетит, да и подняться высоко будет проблематично. «Балтика» в прошлом туре забила семь мячей «Ахмату» – это достижение историческое для клуба, его будет трудно перебить. И видно, что калининградцы хорошо готовы физически. Да, уступили ЦСКА в Кубке России, но там Игнашевич поберёг многих основных футболистов, зато они подойдут к встрече с самарцами в хорошем тонусе.

Но всё-таки ставить на победу «Балтики» мне кажется рискованной затеей, тем более самарцы тут неплохо провели матч с «Рубином», победили уверенно. «Балтика» должна понимать, что раскрываться против «Крыльев» — опасная история. Там много ребят, которые хороши именно на пространстве. Им нельзя давать врываться в зоны. Поэтому калининградцы будут давить с умом, постараются заработать стандарты, чтобы за счёт них забить.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне понравилось, как выглядит новая тройка центральных защитников «Балтики», их пройти будет нелегко. Плюс на последнем рубеже шикарно играет Латышонок. В общем, возьму ставку «обе забьют – нет». Не удивлюсь даже ничьей 0:0. Но, скорее всего, хозяева выиграют 1:0», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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