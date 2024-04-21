Эксперты оценили шансы Карпина обыграть «Спартак» в Ростове

21 апреля в Ростове-на-Дону пройдёт матч 25-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 20:30 мск.

Главным тренером «Ростова» является Валерий Карпин, имя которого связывают с возвращением в «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля с поста наставника красно-белых.

Букмекеры оценивают шансы хозяев поля чуть выше: поставить на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 2.38. Это примерно 42% вероятности. Победа «Спартака» идёт за 3.10 (32%). Ставки на ничью принимаются за 3.88 (26%).

Аналитики ждут от матча «Ростова» и «Спартака» высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.65.

Карпин играл за «Спартак» с 1990 по 1994 год, а также работал в московском клубе с 2008 по 2014 год на постах генерального директора и главного тренера.