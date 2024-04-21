«Пари НН» – «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Динамо» в 25-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.16.

«Одна из самых интересных, интригующих и ожидаемых игр для меня в этом туре — встреча в Нижнем Новгороде, где «Пари НН» будет принимать московское «Динамо». Если посмотреть на эту игру со всех сторон, везде любопытные расклады. «Нижний Новгород» впервые при Юране проиграл 3 матча подряд, и при этом что с «Краснодаром», что с «Оренбургом» «Пари НН» в целом выглядел неплохо. Да, серьезные потери — Мардишвили и Майга: они выбыли на долгий срок из-за проблем с коленями, но обойма у «Нижнего» неплохая. Плюс нижегородцы играют дома, и, зная требовательность и амбициозность Сергея Николаевича, настрой на «Динамо» будет максимально высокий и максимально сконцентрированный. Тут надо наладить игру в обороне, а в атаке уж там как получится. Может быть, и стоит вернуться к тем настройкам, которые были осенью.

Ну а «Динамо»… А что «Динамо»? «Динамо» пропускает, «Динамо» забивает, «Динамо» — веселое, но не очень сбалансированное. Это показал матч в Екатеринбурге. Это показал матч в Оренбурге кубковый. Поэтому «Динамо», скорее всего, забьет, но вряд ли с такой ненадежной игрой вратарей и ненадежной игрой обороны не пропустит.

Мне кажется, «обе забьют и тотал больше 2,5» в этом матче — интересный вариант за 2,16. Ничья ни тем, ни другим не нужна, поэтому до последнего команды будут искать счастье в атаке, следовательно — ждем забитые мячи», — приводит слова Генича «РБ Спорт».