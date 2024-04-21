«Зенит» – «Оренбург»: прогноз Алексея Гасилина на встречу РПЛ

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» – «Оренбург».

Ставка: «Зенит» забьёт в обоих таймах за 2.09.

«Зенит» будет дома играть на победу, это очевидно, потому что команда занимает первое место. Команда будет в шестой раз подряд стараться выиграть чемпионат, и я не вижу, за счет чего «Оренбург» может в Питере обыграть «Зенит».

«Оренбург» приедет явно аутсайдером. У «Зенита» сильная атака, скамейка. Так что я считаю, что хорошей идеей будет поставить на голы «Зенита» в обоих таймах», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».