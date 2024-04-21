«Зенит» – «Оренбург»: прогноз Алексея Гасилина на встречу РПЛ
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Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» – «Оренбург».
Ставка: «Зенит» забьёт в обоих таймах за 2.09.
«Зенит» будет дома играть на победу, это очевидно, потому что команда занимает первое место. Команда будет в шестой раз подряд стараться выиграть чемпионат, и я не вижу, за счет чего «Оренбург» может в Питере обыграть «Зенит».
МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Оренбург» приедет явно аутсайдером. У «Зенита» сильная атака, скамейка. Так что я считаю, что хорошей идеей будет поставить на голы «Зенита» в обоих таймах», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».
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