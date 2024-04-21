«Реал» — «Барселона»: фрибет до 22 222 рублей к «эль класико»!

21 апреля состоится матч 32-го тура Примеры «Реал» — «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок».

Нужно выполнить два простых условия:

1. Зарегистрируйся.

2. Подтверди свою личность.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Отрыв от идущей следом «Барселоны» составляет восемь очков. Даже если сине-гранатовые выиграют предстоящую встречу, шансов на победу в первенстве у них практически нет. Отставание слишком большое, да и времени до окончания сезона осталось всего ничего.

Другое дело, что ничего иного, кроме полной концентрации на Примере, у каталонцев не остаётся. Они вылетели из Лиги чемпионов, обидно уступив «ПСЖ». Первый матч подопечные Хави выиграли со счётом 3:2, а вот в ответном, несмотря на поддержку домашних трибун, потерпели разгромное поражение — 1:4.

У «Реала» эмоциональный фон совсем другой. Он вышел в полуфинал Лиги чемпионов, в сложнейших матчах обыграв «Манчестер Сити». Первая игра ознаменовалась ничейным результатом — 3:3. В ответной мадридцы потратили очень много сил, но всё же сдержали натиск «горожан» (1:1 (4:3 пен.)).

Зарегистрируйся и получи бонус до 22 222 рублей от «Лиги Ставок»!

Реклама. Рекламодатель: ООО «ПМБК».