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«Ковентри» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Англии

«Ковентри» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Англии
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка Англии «Ковентри» — «МЮ».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 2.37.

«Давненько так высоко не забиралась команда из низших дивизионов. «Ковентри» – команда, которая потеряла все шансы на плей-офф и чувствует себя не слишком здорово. Два последних поражениях, одно всухую, в общем, все думы сейчас только об игре против «Ман Юнайтед».

Но и у «Манчестера» есть единственная возможность в этом сезоне получить хоть что-то от него, от этого тяжелого сезона, в котором Эрика тен Хага увольняют чуть ли не после каждого тура, победного или проигранного. И вот великолепная сцена для того, чтобы пройти в финал Кубка Англии.

Кубок Англии . 1/2 финала
21 апреля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Ковентри Сити
Ковентри
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Учитывая все-таки разницу в классе и в мастерстве, представить, что «Ковентри» забьет, вполне себе возможно, опять же основываясь на хаосе в обороне «Ман Юнайтед». Но в любом случае класс тут просто несопоставим, поэтому моя ставка – «Манчестер Юнайтед» с форой (-1,5)», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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