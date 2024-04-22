«Милан» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Милан» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» за 1.95.

«Милан» сыграет с «Интером» в 33-м туре чемпионата Италии. Два «неудачника» этого сезона, если рассматривать еврокубки. А вот в домашней лиге у них ситуация совершенно разная. Верю в успех номинальных гостей.

Всего пару дней назад у «Милана» была тяжёлая ответная игра в рамках четвертьфинала Лиги Европы — с «Ромой». Начало встречи было за римлянами — два быстрых гола, к 22-й минуте счёт уже был 2:0. Но на 31-й минуте у подопечных Де Росси за грубую игру был удалён Челик. И казалось, что теперь время «Милана». Подобное произошло в матче «Барса» — «ПСЖ» на этой неделе, когда после удаления каталонцы полностью провалили игру, пропустив несколько голов под конец и вылетев из турнира.

Однако в этом матче подобного не произошло. Просто не шла игра у команды Пиоли. Сумела она забить только один мяч, и то в самом конце. Так что вылет из Лиги Европы был весьма закономерен. С такой игрой команда вряд ли дошла бы до финала. «Рома» на фоне соперника выглядела намного лучше.

А вот «Интер» своё упустил в Лиге чемпионов ещё в 1/8 финала. Он был фаворитом с «Атлетико». В первом противостоянии миланцы сыграли осторожно, победили всего лишь со счётом 1:0, что позже сыграло с ними злую шутку. В ответном матче уже «Атлетико» больше доминировал, забив несколько голов, и перевёл их противостояние в серию пенальти. Там уже сильнее оказались испанцы.

Но это всё еврокубки. В Серии А ситуация у них обратная. «Интер» выступает довольно уверенно — за все 32 тура у него было всего лишь одно поражение. «Милан» на его фоне не так стабилен. Скудетто для подопечных Индзаги почти обеспечено, а вот подопечным Пиоли ещё предстоит побороться за второе место. Хотя, кажется, «Ювентус» вряд ли доставит проблем клубу.

Всё-таки я сейчас склоняюсь к успеху «Интера». «Милан» находится не в лучших физических кондициях из-за встречи в ЛЕ несколько дней назад. Подопечные Индзаги имели больше времени на подготовку — они и выиграют», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».