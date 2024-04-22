Бонус до 100 000 рублей к матчу Серии А «Милан» — «Интер»!

22 апреля состоится матч Серии А «Милан» — «Интер». Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей к этой или любой другой игре от букмекерской компании БЕТСИТИ. Нужно только выполнить простые условия:

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«Интер» и «Милан» — это всегда интересно, но у предстоящего матча особый контекст. Если «нерадзурри» выиграют, то досрочно станут победителями чемпионата Италии.

«Милан» такой расклад совсем не устраивает. Если уж «змеям» суждено выиграть Серию А, то пусть хотя бы не во встрече с ним. «Россонери» и сами не так давно становились обладателями скудетто — в позапрошлом сезоне. Поражение в грядущем матче будет для них вдвойне обидным.

Текущий сезон складывается для подопечных Стефано Пиоли неудачно. Они вылетели из всех турниров и очень сильно отстают от «Интера» в первенстве — на целых 14 очков. Если бы «Ювентус» не опустил руки после поражения в матче 23-го тура с «нерадзурри» (0:1), «россонери» наверняка располагались бы на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

Для «Интера» выиграть предстоящую встречу не менее важно и интересно, чем для «Милана» — избежать поражения. Когда ещё, если не во встрече с принципиальным соперником, нужно досрочно становиться чемпионом Италии? Для «змей» победа в первенстве станет юбилейной — 20-й.

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