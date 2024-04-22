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«Локомотив» — «Металлург»: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Гагарина

«Локомотив» — «Металлург»: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Гагарина
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Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Кубка Гагарина «Локомотив» — «Металлург».

Ставка: индивидуальный тотал «Локомотива» меньше 2.5 шайбы за 1.86.

«Металлург» идеально использовал преимущество домашних матчей и повёл в серии с «Локомотивом» со счётом 2-0 (2:1 и 1:0). Тем не менее встречи получились очень напряжёнными и близкими. Нервы были на пределе. Например, последние секунды второй игры стали настоящей драмой с отменённым голом «Локомотива».

Анализ игры команд в финале плей-офф показывает, что они придерживаются оборонительных схем. Можно сказать, что защита начинается с зоны нападения, поскольку соперники опасаются пропустить быструю контратаку.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 3-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
1-й период
0 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск

Высока вероятность, что команды начнут встречу с особой осторожностью, будут максимально строго играть в обороне. Вратари в отличной форме, поэтому много забитых голов ждать вряд ли стоит. «Локомотив» будет давить в силовой манере, а «Металлург» – качественно защищаться. Мы предполагаем, что ярославцы забросят не более двух шайб. Ставки на индивидуальный тотал «Локомотива» меньше 2.5 шайбы принимают с коэффициентом 1.86.

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