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«Милан» — «Интер»: прогноз «Чемпионата» на матч Серии А

«Милан» — «Интер»: прогноз «Чемпионата» на матч Серии А
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» за 2.00.

22 апреля состоится одно из самых значимых футбольных событий — миланское дерби. Когда встречаются «Интер» и «Милан» — это всегда интересно, но у предстоящего матча особый контекст. Если «нерадзурри» выиграют, то досрочно станут победителями чемпионата Италии.

«Милан» такой расклад совсем не устраивает. Если уж «змеям» суждено выиграть Серию А, то пусть хотя бы не во встрече с ним. «Россонери» и сами не так давно становились обладателями скудетто — в позапрошлом сезоне. Поражение в грядущем матче будет для них вдвойне обидным.

У «дьяволов» стали возникать очень большие проблемы в матчах с равными и превосходящими их по силе соперниками. Недавно подопечные Пиоли вылетели из Лиги Европы, уступив на стадии 1/4 финала «Роме» (0:1 и 1:2). Клуб совсем позабыл, что такое менталитет победителя. Он стал всё чаще демонстрировать невнятную игру и терпеть безвольные поражения. В Серии А «Милан» проиграл «Монце» (2:4), «Аталанте» (2:3), «Удинезе» (0:1), «Ювентусу» (0:1) и как раз «Интеру» (1:5). В дерби «россонери» чаще владели мячом и больше времени провели в нападении. Только какой в этом прок, если «нерадзурри» атаковали гораздо опаснее и забили в пять раз больше?

Италия - Серия А . 33-й тур
22 апреля 2024, понедельник. 21:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для «Интера» выиграть предстоящую встречу не менее важно и интересно, чем для «Милана» — избежать поражения. Когда ещё, если не во встрече с принципиальным соперником, нужно досрочно становиться чемпионом Италии? Для «змей» победа в первенстве станет юбилейной — 20-й.

Градус миланского дерби очень высок, но фаворит очевиден. У «Милана» хуже атмосфера в раздевалке и результаты встреч с сильными соперниками. Стараний ведущих футболистов «россонери» регулярно оказывается недостаточно, в то время как лидеры «нерадзурри» пребывают на подъёме и делают разницу.

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