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«Арсенал» — «Челси»: получи фрибет до 22 222 рублей к матчу АПЛ!

«Арсенал» — «Челси»: получи фрибет до 22 222 рублей к матчу АПЛ!
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23 апреля состоится матч 29-го тура АПЛ «Арсенал» — «Челси». Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

В последний раз «Челси» побеждал «Арсенал» в 2021 году, когда тренерский мостик занимал Томас Тухель, а клуб принадлежал Роману Абрамовичу. Смена руководства повлекла плачевные последствия. Новые боссы избавились от доброй половины лидеров и потратили огромные деньги на трансферы, от которых до сих пор не получили никакой отдачи.

Победив в матче последнего тура на выезде «Вулверхэмптон» (2:0), «канониры» на время поднялись на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. У «Манчестер Сити» есть матч в запасе. Если он выиграет все оставшиеся до конца сезона игры, то обойдёт подопечных Микеля Артеты и станет чемпионом Англии. Только вот где гарантии, что «горожане» не потеряют очки?

Зарегистрируйся и получи фрибет от «Лиги Ставок» до 22222 рублей!

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