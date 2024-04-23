«Лацио» — «Ювентус»: ставка Игоря Семшова на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Кубка Италии «Лацио» — «Ювентус».

Ставка: ничья за 3.30.

«Кубок Италии выходит в свою решающую фазу. В Риме состоится ответный полуфинальный матч между «Лацио» и «Ювентусом». В первой игре «старая синьора» одержала победу — 2:0. И кажется, что римляне уже обречены. Так ли это на самом деле?

За последний год команды встречались пять раз. И всякий раз победу одерживали хозяева. Трижды «Юве» и дважды «Лацио». А есть такие цифры. В этом Кубке Италии «орлы» больше одного мяча за игру не забивают, а команда Аллегри наколотила уже 12 мячей. И всё это в трёх матчах!

А ещё у римлян нет главных звёзд — Иммобиле, Проведеля и Лаццари. А чёрно-белые без Погба играть уже давно привыкли.

«Ювентус» выйдет в финал, но не выиграет на «Олимпийском». Самый вероятный исход — ничья», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».