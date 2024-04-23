Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Лацио» — «Ювентус»: ставка Игоря Семшова на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии

«Лацио» — «Ювентус»: ставка Игоря Семшова на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Кубка Италии «Лацио» — «Ювентус».

Ставка: ничья за 3.30.

«Кубок Италии выходит в свою решающую фазу. В Риме состоится ответный полуфинальный матч между «Лацио» и «Ювентусом». В первой игре «старая синьора» одержала победу — 2:0. И кажется, что римляне уже обречены. Так ли это на самом деле?

За последний год команды встречались пять раз. И всякий раз победу одерживали хозяева. Трижды «Юве» и дважды «Лацио». А есть такие цифры. В этом Кубке Италии «орлы» больше одного мяча за игру не забивают, а команда Аллегри наколотила уже 12 мячей. И всё это в трёх матчах!

Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
23 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А ещё у римлян нет главных звёзд — Иммобиле, Проведеля и Лаццари. А чёрно-белые без Погба играть уже давно привыкли.

«Ювентус» выйдет в финал, но не выиграет на «Олимпийском». Самый вероятный исход — ничья», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

Материалы по теме
«Лацио» — «Ювентус». Финал ждёт Аллегри!
«Лацио» — «Ювентус». Финал ждёт Аллегри!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android