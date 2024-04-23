Букмекеры назвали шансы «Локомотива» уйти с 0-3 в серии и выиграть Кубок Гагарина

24 апреля в Ярославле состоится четвёртый матч финала плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Металлург». Начало игры запланировано на 19:00 мск.
«Металлург» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-0. Для того чтобы стать обладателями Кубка Гагарина, ярославскому клубу нужно выиграть четыре матча подряд.
Букмекеры не верят в такое развитие событий. Ставки на итоговый успех «Локомотива» принимаются с коэффициентом 7.35. Это около 13% вероятности.
Заключить пари на итоговую победу «Металлурга» предлагается с коэффициентом 1.11. Это примерно 87% вероятности.
Если серия дойдёт до седьмого матча, сыграет коэффициент 3.70. Ставки на победу «Металлурга» со счётом 4-0 в серии принимаются за 2.45.
Итоговый счёт 4-1 в пользу «Металлурга» оценён в 3.30.