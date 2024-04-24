«Оренбург» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч 21-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Динамо» в 21-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: гол «Оренбурга» во 2-м тайме за 1.75.

«Перенесённый 21-й тур РПЛ стартует в среду матчем между «Оренбургом» и «Динамо». Команды совсем недавно играли в кубковом матче. Динамовцы тогда не совсем основным составом «Оренбург» переиграли со счётом 4:2. Там вообще развесёлая была игра, если бы сыграли 9:5 или 9:4, никто бы не удивился, был проходной двор.

Думаю, что в этом матче мы увидим совсем другой футбол — и по составам, в которых начнут команды эту встречу, и по наполнению игры. У «Динамо» хорошая получилась встреча в Нижнем Новгороде, многое получилось. Очень куражная игра от Карраскаля и других футболистов «Динамо», абсолютно заслуженная победа. Но опять «Динамо» пропустило, опять ненужный пенальти в самой концовке, и на 0 сыграть не удалось. «Оренбург» здорово на своем поле, на искусственном газоне добавляет во вторых таймах. И по статистике он очень много во вторых таймах забивает, был даже близок к тому, чтобы забить и в ворота «Зенита». И дома часто этот вариант проходит.

Учитывая все это, я бы рассмотрел вариант «гол «Оренбурга» во 2-м тайме». Хорошая скамейка у «Оренбурга». Действительно, футболисты из запаса выходят и игру усиливают, тот же Джимми Марин или тот же Горбани. Поэтому «гол «Оренбурга» во 2-м тайме» в матче с «Динамо» — хороший вариант за 1,75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».