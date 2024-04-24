«Пари НН» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Локомотив» в 21-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.98.

«Пари НН» потерпел четыре поражения подряд. Неприятная ситуация для Юрана. Если продолжить в том же духе, то можно упасть и в зону переходных встреч. Есть понятные проблемы с составом. Однако сейчас должен вернуться Гоцук, и хотя бы в защите станет понадёжнее. Но всё равно мне кажется, что после стольких неудач, огромного количества пропущенных мячей сразу же собраться только из-за возвращения Гоцука вряд ли получится. За короткий промежуток тяжело вернуть игру, которая приносила результат.

А «Локомотив» едет за победой. Он и так очень много очков растерял из-за ничейных исходов. В Казани сейчас свои шансы не реализовали. Но по игре железнодорожники смотрятся интересно: они хорошо выбегают, здорово ходит мяч. Не хватает где-то в завершении, плюс не всегда в обороне защитники сохраняют концентрацию.

Но пора уже команде Галактионова выиграть. Заслужили, наиграли. И «Пари НН» как нельзя лучше подходит для этого. На спаде нижегородцы. И не думаю, что у Юрана получится реанимировать подопечных», — приводит слова Титова «РБ Спорт».