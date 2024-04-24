«Пари НН» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 24 апреля

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Локомотив» в 21-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.06.

«Пари НН» будет принимать московский «Локомотив». Что-то сломалось сейчас у нижегородцев. Тому виной, конечно же, отсутствие из-за дисквалификации Гоцука, травма Майга, безусловно, и травмы Марадишвили и Кучаева. Это всё объективные причины, но для кого-то, может быть, и субъективные. Но четыре поражения подряд при Юране и такое количество пропущенных мячей, конечно, не могут не беспокоить руководство клуба и самого Сергея Николаевича, тем более всего в четырёх очках сейчас «Пари НН» от зоны стыковых матчей. Команды из низа турнирной таблицы стабильно набирают очки, чего не скажешь о нижегородцах в последних матчах.

А тут напротив «Локомотив», который борется за попадание в тройку. «Локомотив» пять туров подряд не проигрывает, но какой-то вирус ничейных результатов у команды Михаила Галактионова. В последних пяти турах четыре ничьих у «Локомотива». Хоть и говорит Галактионов, что каждый матч и каждое очко — это движение по турнирной таблице, но вряд ли руководство «Локо» сейчас удовлетворено именно результатами команды. По игре «Локомотив» смотрится неплохо — и в Казани, и с ЦСКА здорово играл.

Но здесь возвращается в стартовый состав «Пари НН» Гоцук. Думаю, что настройки определённые поменяются у нижегородцев, учитывая количество пропущенных мячей в последних матчах. «Локомотиву» особо разбежаться никто не даст. Поэтому мне кажется, замены, усталость во втором тайме могут сказаться.

Выберу на этот матч вариант «2-й тайм результативнее 1-го». Что-то мне подсказывает, что первый тайм будет малонасыщенным, а вот во втором команды вполне могут наказать друг друга. Может быть, и одна из команд забьёт, но во 2-м тайме жду голов больше, чем в 1-м. Коэффициент — 2.06», — приводит слова Генича «РБ Спорт».