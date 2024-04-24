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«Зенит» — «Рубин»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России

«Зенит» — «Рубин»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Рубин».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.97.

«Зенит» почувствовал «запах» победы в РПЛ. В позапрошлом туре клуб одолел своего главного конкурента в борьбе за лидерство — «Краснодар» (2:1). Теперь разрыв между ними в таблице составляет четыре очка. Это ещё не такое большое расстояние. Но, мне кажется, должно произойти чудо, чтобы подопечные Семака умудрились растерять такое преимущество. Тем более учитывая нынешний «Краснодар».

За прошлую неделю «Зенит» провёл две встречи, в которых особо не напрягался. Сперва команда сыграла нулевую ничью со «Спартаком» в Кубке и всё равно вышла в финал по сумме двух встреч. Затем в не самом простом матче сине-бело-голубые одолели «Оренбург» в РПЛ — 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот «Рубин» набрал важное очко на прошлых выходных — сыграл вничью с «Локомотивом». До этого казанцы проиграли в двух турах кряду — 0:2 с «Крыльями Советов» и 0:3 с «Оренбургом». Вообще, победа после зимней паузы у команды из Казани была всего одна — 2:1 с «Ахматом». В таблице «Рубин» уже идёт девятым и скоро рискует опуститься ещё ниже. Но не думаю, что он будет бороться за выживание.

Сейчас же казанцам не на что рассчитывать. «Зенит», конечно, намного сильнее. Прямо разгрома я тут не жду, особенно учитывая, что игра будет в середине недели — у них было не так много времени на подготовку. Очередную будничную победу тут добудет команда Семака», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

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