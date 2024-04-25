Эксперты оценили шансы «Ростова» обыграть «Урал» после 1:5 от «Спартака»

25 апреля в Екатеринбурге состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Ростов». Начало игры намечено на 16:00 мск.

В минувшем туре РПЛ «Ростов» потерпел поражение от московского «Спартака» со счётом 1:5.

Эксперты отдают минимальное предпочтение хозяевам поля: ставки на победу «Урала» принимаются с коэффициентом 2.67. Это примерно 36% вероятности. Успех «Ростова» идёт за 2.84 (34%). Ставки на ничью принимаются за 3.34 (30%).

Букмекеры не ждут от встречи «Урала» и «Ростова» высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Заключить пари на «обе команды забьют» можно за 1.96.

Ставки на назначение пенальти принимаются за 2.35, а на автогол — за 10.50.