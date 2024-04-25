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«Факел» — «Крылья Советов»: букмекеры назвали фаворита матча РПЛ

«Факел» — «Крылья Советов»: букмекеры назвали фаворита матча РПЛ
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25 апреля в Воронеже состоится матч 21-го тура РПЛ «Факел» — «Крылья Советов». Начало встречи – в 18:15 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение подопечным Сергея Ташуева: поставить на победу «Факела» можно с коэффициентом 2.53. Это примерно 39% вероятности. Успех «Крыльев Советов» оценивается в 3.10 (31%). На ничью дают коэффициент 3.30 (30%).

При этом аналитики не ждут от матча высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.56.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.06.

Ставки на гол в каждом тайме принимаются с коэффициентом 2.00.

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