«Ахмат» – «Сочи»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Грозном

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Сочи» в 21-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: тотал 2-го тайма больше 1.5 за 2.05.

«Настоящая драка, битва ждёт нас в Грозном. Последние две команды чемпионата, «Ахмат» с 23 очками против «Сочи», у которого 19 очков. И для «Сочи» матч действительно чрезвычайно важный, впрочем, как и для «Ахмата». «Сочи» в невзрачный футбол сыграл против «Урала», и Морено сказал, что это был худший матч под его руководством. Какие-то корректировочки придётся внести. Не знаю состояние Дркушича, сыграет он в этом матче или нет, успеют его подготовить или нет. Наверняка какие-то изменения произойдут в середине поля, потому что матч-менеджмент от Морено против «Урала» был первоклассный. Он здорово передвинул игроков по позициям, и концовка матча осталась за «Сочи». Опять сумели отыграться, уступая 0:2, как, например, в матче с ЦСКА. Но это было дома, а здесь выездная игра.

«Ахмат» опять, скорее всего, сыграет в трёх центральных защитников, как это было в игре с ЦСКА. «Ахмату» важно победить, но ещё важнее не проиграть в этом матче, тем более играя дома. Учитывая, что победа нужна и тем, и другим, и в первую очередь «Сочи», я думаю, что во втором тайме команды должны чуть подраскрыться. Конечно, в зависимости от того, как закончится первая половина встречи. Если так же, как у «Ахмата» с «Балтикой», то тут во втором тайме особо, может быть, и ловить ничего не стоит, но такие матчи на поток поставить очень сложно.

Исходя из вышесказанного я думаю, что второй тайм должен получиться бодрым, весёлым, и минимум два мяча команды должны организовать — либо одна команда в те или другие ворота, либо обе смогут забить. Я бы взял вариант «тотал 2-го тайма больше 1.5» за 2.05», — приводит слова Генича «РБ Спорт».