Ставь на матч «Ювентус» – «Милан» с повышенными коэффициентами в БЕТСИТИ

Букмекер предлагает нулевую маржу на топовую игру Серии А.

БЕТСИТИ повысил коэффициенты на центральный матч 34-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Миланом». Встреча состоится 27 апреля в Турине.

Букмекер предлагает поставить на главные события в линии с нулевой маржой. Среди них – основные исходы (победы и ничья), тотал больше и меньше 2.5 и нулевая фора.

Благодаря нулевой марже предложение БЕТСИТИ на этот матч стало максимально выгодным для игроков.

Сделать ставку на победу «Ювентуса» можно с повышенным коэффициентом 2.08. Кэф на победу «Милана» – 4.10. Ничья оценивается букмекером коэффициентом 3.60.

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей можно с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 голов идет за 2.10.

Нулевая фора хозяев оценивается коэффициентом 1.50, команды Стефано Пиоли – 3.00.

Если вы еще не играете в БЕТСИТИ, то самое время зарегистрироваться и поставить по самым выгодным кэфам с беспроигрышной ставкой до 3 000 рублей.

«Ювентус» и «Милан» располагаются на соседних строчках турнирной таблицы. «Россонери» идут на втором месте с 69 очками. «Ювентус» находится на третьей позиции – в активе туринцев 64 балла.

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