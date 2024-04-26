Букмекеры оценили шансы Захаряна забить мадридскому «Реалу»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

26 апреля в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» состоится матч 33-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

За «Реал Сосьедад» выступает полузащитник сборной России Арсен Захарян.

Букмекеры не видят в этом матче фаворита: поставить на победу «Реала Сосьедад» предлагается с коэффициентом 2.75. Шансы мадридского «Реала» оцениваются в 2.70. На ничью дают коэффициент 3.42.

Эксперты не ждут от встречи высокого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.83.

Заключить пари на гол Арсена Захаряна предлагается с коэффициентом 7.00. Это около 14% вероятности. Если россиянин не сумеет отличиться, сыграет коэффициент 1.08.

Гол Винисиуса идёт за 2.95, гол Джуда Беллингема — за 3.50.