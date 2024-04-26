«Реал Сосьедад» — «Реал»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ничья за 3.30.

«В 33-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» сыграет с «Реалом» Мадрид. Команда Анчелотти на прошлых выходных снова доказала, что является лучшей в Ла Лиге на данный момент. На следующей неделе клубу предстоит ещё и выступать в полуфинале Лиги чемпионов. Так что не уверен, что «сливочные» тут выйдут основным составом.

«Реал» и «Барселона» выдали очередной захватывающий матч в прошлом туре чемпионата Испании. Казалось, что каталонцы после вылета из ЛЧ будут не в лучшем состоянии, однако они дали равный бой мадридцам. Их игра, как я и предсказывал, могла бы завершиться результативной ничьей, если бы не гол Беллингема на последних минутах. Впрочем, как обычно, не обошлось и без судейского скандала, счёт мог быть 3:3, если бы не решение судьи.

Но теперь чемпионство «Реала» в Испании — дело почти решённое. Отрыв от «Барсы» увеличился до 11 очков. Думаю, своего команда Анчелотти точно не упустит, тем более что «Жирона» и «Атлетико» тоже часто теряют очки.

«Реал Сосьедад» борется за еврокубки сейчас. Клуб с 51 баллом идёт на шестом месте. Попасть в топ-5 будет тяжело — отставание от «Атлетика» насчитывает семь очков. А снизу бело-голубых поджимают «Бетис» и «Валенсия». Так что «Реалу» предстоит тяжёлый финал сезона, в котором нельзя проигрывать.

И в последних встречах команда выступала успешно — она идёт на серии без проигрышей из пяти матчей. Правда, до этого у «Сосьедада» была другая серия — из четырёх поражений. Так что тяжело говорить о шансах команды, как в чемпионате, так и в этой конкретной встрече.

В другой ситуации «Реал» Мадрид легко бы победил. Однако клубу уже на следующей неделе предстоит встреча с «Баварией» в Лиге чемпионов. В Примере особой интриги нет, так что тренерский штаб во главе с Анчелотти может поберечь некоторых игроков основы. В таких условиях у «Сосьедада» определённые шансы всё-таки появляются», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».