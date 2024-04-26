Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал Сосьедад» — «Реал»: прогноз «Чемпионата» на матч Примеры

«Реал Сосьедад» — «Реал»: прогноз «Чемпионата» на матч Примеры
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал».

Ставка: ничья за 3.38.

По сравнению с прошлым сезоном «Реал Сосьедад» сделал шаг назад. Вряд ли команда Иманола Альгуасиля опередит в турнирной таблице мадридский «Атлетико», который занимает четвёртое место. Поэтому Лигу чемпионов Арсен Захарян в следующем сезоне сможет посмотреть только по телевизору.

Бело-голубые находятся на шестом месте в турнирной таблице Примеры с 51 очком. Если команда не сбавит обороты и завершит сезон на этой строчке, то получит право сыграть в Лиге Европы, что само по себе неплохо. Только конкуренты не дремлют — совсем рядом «Бетис» (48 очков) и «Валенсия» (47), поэтому «Реалу Сосьедад» важно не проиграть.

Мадридский «Реал» стабилен под руководством опытного тренера Карло Анчелотти. Итальянский специалист железной рукой ведёт команду к победе в Примере и Лиге чемпионов. В минувшем «эль класико» «Реал» выиграл со счётом 3:2. Теперь в турнирной таблице от второго места «сливочные» оторвались на 11 очков, и это, в принципе, снимает вопрос о титуле в Примере.

Испания - Примера . 33-й тур
26 апреля 2024, пятница. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поскольку первую строчку «Реал» вряд ли упустит, появилась отличная возможность построить подготовку к полуфиналу Лиги чемпионов с «Баварией». Первый матч «сливочные» проводят на выезде, поэтому велик соблазн предоставить отдых лидерам. В этом и кроется шанс «Реала Сосьедад» на положительный результат.

«Реал» отлично обороняется и в этом сезоне в Примере пропустил меньше всех — всего 22 мяча. Бело-голубые стараются не рисковать и вряд ли будут раскрываться, подставляясь под опасные контратаки. Мы предполагаем, что игра будет осторожной с обеих сторон и завершится вничью. У «Реала Сосьедад» для этого достаточно и сил, и ресурсов.

Материалы по теме
«Реал Сосьедад» — «Реал». Захарян достойно сыграет против Беллингема
«Реал Сосьедад» — «Реал». Захарян достойно сыграет против Беллингема
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android